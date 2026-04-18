Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Pedro Infante gana el desempate y deja en el camino a Los Hermanos Zañartu!

La tensión llegó a su punto máximo en el esperado desempate entre Pedro Infante y Los Hermanos Zañartu. Luego de un empate previo que dejó todo abierto, ambos regresaron al escenario decididos a quedarse con la silla.

El cuarteto apostó por su identidad criolla y una interpretación llena de sentimiento, destacando por su armonía y conexión grupal. Su propuesta reafirmó el valor de la música peruana en la competencia y emocionó tanto al jurado como al público.

Sin embargo, el consagrado respondió con una presentación impecable. Su dominio vocal, el manejo emocional y la fidelidad al personaje generaron una reacción inmediata en el jurado, que incluso llegó a comparar su interpretación con la voz original.

Los elogios no tardaron en llegar: precisión, sentimiento y una ejecución que elevó el nivel de la gala. Aunque la decisión no fue sencilla por el alto nivel de ambos lados, la balanza terminó inclinándose.

Al momento de la votación, el resultado fue claro: victoria para Pedro Infante, quien se queda en la silla de consagrados y suma otro triunfo en su camino.

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