Refuerzan control migratorio tras llegada de hinchas brasileños a Lima por final de la Libertadores

A pocos días de la final de Copa Libertadores, miles de hinchas brasileño ya van llegando a Lima para vivir este importante partido. Pues se estima que más de 50 mil hinchas arriben a la capital para asistir al estadio Monumental este fin de semana.

Por ello, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha anunciado que viene reforzando el control migratorio en varios puntos fronterizos del país. Pues durante la semana se espera el arribo de vuelos chárter por el Grupo 8 y demás vuelos comerciales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Migraciones anunció que habilitará módulos de atención para facilitar el ingresos de ciudadanos extranjeros a la ciudad. La región Madre de Dios también tendrá personal de Migraciones, pues el Puesto de Control Fronterizo (PCF) de Iñapari y el Puesto de Verificación Migratoria (PVM) Planchón, también son puntos donde ingresarían hinchas brasileños.

Cabe mencionar que El superintendente nacional de Migraciones, Armando García, se reunión con directivos de Flamengo y Palmeiras en la Embajada de Brasil en Lima para realizar coordinaciones sobre la llegada de sus hinchas.

Asimismo, Migraciones advierte que si algún hincha brasileño no realiza el control migratorio, se les aplicará el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para su expulsión, por incumplir la norma migratoria vigente.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7