Fiscalía investiga por tentativa de feminicidio a hombre que quemó a su pareja en Navidad

Mientras la víctima sigue luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), el Ministerio Público abrió una investigación por el presunto delito de tentativa de feminicidio contra Rafael Félix Hilario Guido. Este sujeto habría quemado a su pareja el último 25 de diciembre, la cual resultó con quemaduras en el 80% de su cuerpo.

La investigación estará a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Centro.

VÍCTIMA EN CUIDADOS INTENSIVOS

El ataque tuvo lugar el último miércoles 25 alrededor de las 7 de la mañana, a la altura de la cuadra 14 del jirón Áncash. Según información preliminar, el agresor de 41 años sostuvo una discusión con la víctima (37 años) previo al ataque.

Las cámaras de seguridad captaron parte de las primeras agresiones, donde se ve al hombre intentando ingresar por la fuerza a su pareja a su vivienda, donde se encontraban sus hijos. Tras una serie de agresiones, la mujer es conducida hacia el inmueble.

Minutos después, se aprecia que la mujer sale de la vivienda pidiendo auxilio, luego de que el sujeto le rociara gasolina y le prendiera fuego en el interior de la casa. Tuvo que ser trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loayza, donde permanece internada en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

