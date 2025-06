Fraude millonario al BBVA: Fiscalía investiga estafa de US$ 200 millones con red de empresas fachada

El Ministerio Público investiga un sofisticado esquema de fraude bancario que habría costado al BBVA cerca de 200 millones de dólares en cinco años. Según la fiscalía, la banda criminal no usó armas ni máscaras, sino documentos falsificados, balances alterados y contratos ficticios para engañar al banco y obtener créditos, leasing y factoring a través de empresas fachada.

La fiscal Miluska Romero Pacheco, de la 1ra Fiscalía Penal de Lima Sur, explicó que la operación contaba con la complicidad de algunos funcionarios del banco. Estos empleados bancarios habrían validado la documentación adulterada y dado vistos buenos formales para facilitar los desembolsos millonarios, generando un aparente marco de legalidad.

Empresas inexistentes o con domicilios falsos —como chancherías o viviendas particulares— recibieron el dinero del banco. En lugar de adquirir bienes como plantas frigoríficas o vehículos para leasing, el efectivo se habría repartido entre empresarios y funcionarios corruptos. Según la tesis fiscal, se simulaban operaciones comerciales completas para saquear el sistema financiero.

Entre los principales investigados figuran ejecutivos del banco y conocidos empresarios como Juan Ricardo Torres Cubas, vinculado al caso Sada Goray y la llamada Ley del Atún. La lista incluye también a los hermanos Camilo y Marcelo Peirano Blondet, el gerente de agencia, Marco Antonio Gaitán Chunga y Christian Bobadilla Ortega. En total, hay más de 100 investigados, y la fiscalía prepara la formalización de cargos contra un gran porcentaje.

¿CUÁNDO EMPEZÓ EL FRAUDE?

El BBVA fue quien denunció el fraude en diciembre de 2023, tras detectar irregularidades en sus procesos crediticios. Sin embargo, la respuesta judicial se topó con un gran obstáculo: un megaoperativo realizado el 23 de junio en Lima y Chimbote, destinado a detener preliminarmente a diez sospechosos, resultó en solo una captura debido a una presunta filtración que alertó a los involucrados con anticipación.

La única detenida fue Daphne Gavidia Hung en Chimbote. El resto de los investigados logró huir, y la fiscalía confirmó que había evidencia en los celulares de la detenida de mensajes advirtiendo del inminente allanamiento. La fiscal Romero relató que incluso recibió mensajes directos de Torres Cubas desde la clandestinidad, en un tono intimidatorio, pidiéndole “recapacitar” y retirarse del caso.

Torres Cubas, ahora prófugo y con orden de captura, justificó en una carta enviada por su abogado que se enteró del operativo porque su defensor fue notificado por el juzgado. La fiscalía ha solicitado explicaciones al Poder Judicial para aclarar cómo se habría filtrado la información. Los mensajes enviados a la fiscal, cargados de amenazas veladas, fueron añadidos como indicios de obstrucción procesal.

La fiscal Romero aseguró que estas intimidaciones no detendrán la investigación. “Estamos expuestos a amenazas y peligros, y eso no nos va a detener en la lucha contra la criminalidad”, declaró. El caso contempla delitos contra el orden financiero, falsificación de documentos y constitución de banda criminal, con un esquema que habría dañado no solo al BBVA sino al sistema bancario del país.

Este megafraude de 200 millones de dólares es solo la punta del iceberg de una trama criminal compleja que involucra a empresarios, funcionarios bancarios y un engranaje de corrupción que permitió saquear a una de las principales entidades financieras del Perú. La investigación está a punto de pasar a etapa preparatoria y promete develar aún más conexiones y responsabilidades en este escándalo.

