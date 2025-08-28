‘Furrey’ muestra las compras que hicieron con su tarjeta tras robo cuando sufrió atropello

Antonio Crespo, conocido como ‘Furrey’, a través de sus redes sociales, brindó más detalles del robo ocurrido el día de su accidente. Según reportaron, tras ser impactado y quedar inconsciente, un hombre tomó sus pertenencias, las que llevaba dentro de una mochila roja, para luego desaparecer de la escena.

El streamer sufrió un atropello a bordo de su scooter eléctrico el pasado 9 de julio, situación que lo llevó a permanecer en UCI y hoy lo mantiene en recuperación.

En sus historias de Instagram, ‘Furrey’ contó que tuvo que sacar un nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) por culpa del que le robó la mochila “estando inconsciente en la pista”.

Asimismo, mostró parte de los consumos que el sujeto que robó sus pertenencias había realizado con una de sus tarjetas el día de su accidente.

“Le invité el chifa y su supermercado de la semana al parecer”, agregó en la publicación que evidencia los pagos.

Finalmente, aprovechó en mencionar que tras lo sucedido pierde la esperanza en el ser humano; sin embargo, es a través de sus redes sociales que le llegan tantas muestras de afecto que lo llevan a recuperarla. Manifestó también las ganas que tiene de retomar sus actividades y regresar al programa de streaming en el que participaba.

VIDEO RECOMENDADO