Partidos de hoy, miércoles 13 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, miércoles 13 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
- LaLiga – España
12:00 p.m. | Espanyol vs Athletic Club – DSports, DGO
12:00 p.m. | Villarreal vs Sevilla – ESPN 2, Disney+
2:30 p.m. | Alavés vs Barcelona – ESPN 2, Disney+
2:30 p.m | Getafe vs Mallorca – ESPN 3, Disney+
- Premier League – Inglaterra
2:00 p.m. | Manchester City vs Crystal Palace – ESPN, Disney+
- Copa Italia
2:00 p.m. | Lazio vs Inter de Milan – DSports, DGO
- Ligue 1 – Francia
12:00 p.m. | Stade Brestois vs Estrasburgo – ESPN 3, Disney+
2:00 p.m. | Lens vs PSG – Disney+
- Copa Brasil
5:00 p.m. | Juventude vs Sao Paulo – DSports, DGO
- Primera División – Argentina
4:45 p.m. | Rosario Central vs Racing – ESPN, Disney+
7:30 p.m. | River Plate vs Gimnasia – ESPN, Disney+
- Copa Argentina
2:15 p.m. | Platense vs San Martín SJ – TyC Sports