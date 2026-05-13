X Publicidad
Temas
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Yo Soy
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
Deportes

Partidos de hoy, miércoles 13 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, miércoles 13 de mayo: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
Compartir

El fútbol en vivo para hoy, miércoles 13 de mayo. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, MIÉRCOLES 13 DE MAYO

  • LaLiga – España

12:00 p.m. | Espanyol vs Athletic Club – DSports, DGO

12:00 p.m. | Villarreal vs Sevilla – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m. | Alavés vs Barcelona – ESPN 2, Disney+

2:30 p.m | Getafe vs Mallorca – ESPN 3, Disney+

  • Premier League – Inglaterra

2:00 p.m. | Manchester City vs Crystal Palace – ESPN, Disney+

  • Copa Italia

2:00 p.m. | Lazio vs Inter de Milan – DSports, DGO

  • Ligue 1 – Francia

12:00 p.m. | Stade Brestois vs Estrasburgo – ESPN 3, Disney+

2:00 p.m. | Lens vs PSG – Disney+

  • Copa Brasil

5:00 p.m. | Juventude vs Sao Paulo – DSports, DGO

  • Primera División – Argentina

4:45 p.m. | Rosario Central vs Racing – ESPN, Disney+

7:30 p.m. | River Plate vs Gimnasia – ESPN, Disney+

  • Copa Argentina

2:15 p.m. | Platense vs San Martín SJ – TyC Sports

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7 AQUÍ

Siguiente artículo