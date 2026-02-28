Gobierno declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y Callao por 30 días

El presidente José Balcázar declaró estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por 30 días, según el Decreto Supremo n.º 027-2026-PCM publicado en El Peruano.

Durante este período, la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas, mantendrá el control del orden interno, determinando zonas de intervención con base en inteligencia y estadísticas delictivas.

Se restringen temporalmente derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Para actividades masivas religiosas, culturales o deportivas, se requerirá autorización previa.

Asimismo, se declara en sesión permanente al Conasec, Coresec, Coprosec, y al Conapoc mientras dure la emergencia.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Natalia Salas aquí: