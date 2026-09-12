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Gobierno destina S/283 millones para fortalecer respuesta ante El Niño

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Gobierno destina S/283 millones para fortalecer respuesta ante El Niño
Redacción Latina Noticias
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El Ejecutivo autorizó la transferencia de S/283 501 992 al Ministerio de Defensa para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas frente a las emergencias y desastres que podría generar el fenómeno El Niño durante 2026.

Los recursos, provenientes de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, permitirán financiar acciones de preparación, respuesta y rehabilitación dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

RECURSOS PARA EQUIPOS Y BRIGADAS

La medida contempla garantizar el funcionamiento de vehículos aéreos, terrestres y marítimos, además de equipos mecánicos de ingeniería utilizados durante situaciones de emergencia.

También se financiará la operatividad de brigadas especializadas y compañías de intervención rápida para atender oportunamente a la población afectada por fenómenos naturales.

La transferencia fue autorizada mediante el Decreto Supremo 184-2026-EF, publicado en El Peruano. El dispositivo lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori y del ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

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