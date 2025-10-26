Gobierno traslada a más de 40 reos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad en Ancón I

En un operativo ejecutado durante la madrugada, el Gobierno trasladó a más de 40 internos de alta peligrosidad al nuevo pabellón de máxima seguridad del penal Ancón I, al norte de Lima.

La acción, encabezada por el presidente José Jerí Oré, forma parte del plan de fortalecimiento del sistema penitenciario y del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao. El objetivo principal: romper el control que aún ejercen cabecillas del crimen organizado desde las cárceles del país.

Entre los trasladados figuran Jhon Jairo Arancibia, vinculado a Los Injertos del Norte, y Adam Smith Lucano Cotrina, alias El Jorobado, presunto líder de Los Sanguinarios de la Construcción. Ambos fueron reubicados bajo un fuerte dispositivo de seguridad.

AISLAMIENTO TOTAL

El nuevo pabellón de máxima seguridad de Ancón I fue diseñado para 168 internos considerados de alto riesgo. Los reos permanecerán 22 horas al día en sus celdas, sin acceso a enchufes ni conexiones eléctricas, y solo tendrán dos horas fuera de ellas, siempre bajo estricta supervisión.

Las visitas familiares se permitirán solo cada quince días y estarán sujetas a controles reforzados para impedir el ingreso de teléfonos celulares, chips o dispositivos que faciliten la comunicación con organizaciones criminales.

Además, el recinto cuenta con cámaras de vigilancia permanente y personal penitenciario especializado que operará bajo protocolos de aislamiento total.

OPERATIVO DE ALTO RESGUARDO

El traslado fue ejecutado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE y 50 agentes de la Dinoes de la Policía Nacional. El presidente Jerí y el ministro de Justicia, Walter Martínez, supervisaron la operación desde el penal para verificar el cumplimiento de los protocolos.

Fuentes del Ejecutivo informaron que el operativo fue planificado de manera reservada para evitar filtraciones. El convoy con los reos partió desde distintos establecimientos penitenciarios en vehículos blindados y bajo escolta policial, sin que los internos tuvieran contacto con otros presos durante el proceso.

Con este operativo, el Gobierno busca cerrar el paso a las redes criminales que operan desde las cárceles y reforzar el control del sistema penitenciario nacional.

