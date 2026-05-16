Torneo Apertura: ¿A qué hora y dónde ver Cienciano vs. Alianza Lima por la fecha 15?
Alianza Lima visita a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura. Blanquiazules y cusqueños irán por un nuevo triunfo en el campeonato este sábado 16 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
El conjunto victoriano viene de empatar sobre la hora de local 1-1 con Sporting Cristal. Este partido dejó al equipo íntimo con 33 puntos y se ubica como líder absoluto del campeonato.
En tanto, el equipo imperial viene de ganar de visita 2-1 a Atlético Grau. Con 29 unidades, está en la tercera posición. En esta nota de Latina Noticias, conoce todos los detalles del partido Cienciano vs. Alianza Lima.
¿A QUÉ HORA JUEGA CIENCIANO VS. ALIANZA LIMA?
Alianza Lima y Cienciano se enfrentan este sábado 16 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, a partir de las 5:45 p.m. Los hinchas cusqueños y blanquiazules asistirán masivamente para ver este partido que promete generar muchas emociones.
¿DÓNDE VER EL CIENCIANO VS. ALIANZA LIMA?
El partido entre Alianza Lima y Cienciano va por la señal de L1 MAX en las siguientes empresas de cable:
- Movistar: canales 11 y 14 (SD), canales 711 y 714 (HD).
- Claro TV: canales 10 y 61 (SD), canales 510 y 528 (HD).
- DirecTV: canales 604 SD y 1604 HD.
- Best Cable: canal 12.
- Latin Cable: canales 40.3 HD y 23 SD.
- Cable Mundo Perú: canales 3.3 HD y 3 SD.
- Cable Visión Perú: canales 49 SD y 49.1 HD.
- Zapping: canal 32.
(Imagen: Agencia Andina)