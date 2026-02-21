Hallan cuerpo sin vida de policía que intentó salvar a un perrito en el río Rímac

Tras una intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien había sido arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito.

El hallazgo se produjo en la desembocadura cercana a la Base Naval. En las labores participaron efectivos de la Policía y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron un rastreo a lo largo del río.

Por su parte, la Policía confirmó el fallecimiento del suboficial a través de una publicación en su cuenta de X. Mediante un mensaje institucional, expresó su profundo pesar por la muerte de Patrick Ospina.

#𝐋𝐢𝐦𝐚 | 𝐇𝐨𝐧𝐨𝐫 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐥 ú𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐜𝐭𝐨 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨 🕊️🇵🇪

La Policía Nacional del Perú expresa su más hondo pesar por el fallecimiento del 𝐒𝟐 𝐏𝐍𝐏 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 𝐇𝐢𝐫𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐎𝐬𝐩𝐢𝐧𝐚 𝐎𝐫𝐢𝐡𝐮𝐞𝐥𝐚, quien perdió la vida en el cumplimiento… pic.twitter.com/82yMwbhaDP — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2026

En el pronunciamiento, la institución destacó que el joven rescatista perdió la vida en el cumplimiento del deber, al ser arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a una mascota atrapada.

