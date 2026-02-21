Temas
Lima

Hallan cuerpo sin vida de policía que intentó salvar a un perrito en el río Rímac

Lima
Redacción Latina Noticias
Redacción Latina Noticias
Compartir

Tras una intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo del suboficial Patrick Hiroshi Ospina Orihuela, quien había sido arrastrado por la corriente del río Rímac cuando intentaba rescatar a un perrito.

El hallazgo se produjo en la desembocadura cercana a la Base Naval. En las labores participaron efectivos de la Policía y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, quienes realizaron un rastreo a lo largo del río.

Por su parte, la Policía confirmó el fallecimiento del suboficial a través de una publicación en su cuenta de X. Mediante un mensaje institucional, expresó su profundo pesar por la muerte de Patrick Ospina.

En el pronunciamiento, la institución destacó que el joven rescatista perdió la vida en el cumplimiento del deber, al ser arrastrado por la corriente mientras intentaba rescatar a una mascota atrapada.

