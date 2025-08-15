Hombre es asesinado frente a su esposa e hija en plena Plaza San Martín | VIDEO
Un ciudadano venezolano fue asesinado en la misma Plaza San Martín, pues la víctima identificada como Jesús Cesar Martinez Urbano de 21 años fue apuñalado y atacado por 15 personas mientras él se encontraba sentado junto a su pareja embarazada y su hija de 5 años.
Martínez Urano murió desangrado en medio de la Plaza San Martín ya que los atacantes utilizaron cuchillos y armas para asesinarlo. Latina Noticias pudo conversar con la pareja del hombre e indicó que sí conoce a los atacantes, pues desde hace algunos días venían obligando a la víctima a que venda droga.
“Hemos podido conversar con la pareja de la víctima y dice que ya lo venían acosando, hostigando, porque los atacantes querían que se una a la banda criminal para vender droga”, comentó nuestra reporta en Latina Noticias Matinal.
Se pudo conocer que los atacantes huyeron por la avenida Nicolás de Piérola. Ahora, el Ministerio del Interior informó que ya se viene trabajando en la búsqueda de los criminales y proceder con su captura en las próximas horas.