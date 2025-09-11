Identifican cuerpo de hombre descuartizado encontrado en una maleta en SJM | VIDEO

El cuerpo de un hombre fue hallado dentro de una maleta y una bolsa en un basural de San Juan de Miraflores, pues un trabajador de limpieza encontró el cuerpo y dio aviso a las autoridades. Ahora, el cuerpo ha sido identificado y la víctima es Julio César Zapaile Huamán.

Ahora su familia busca que la policía esclarezca los hechos ya que aseguran que Zapaile Huamán era un joven sin problemas y reservado en sus cosas. Según la información que brindó el joven a su familia es que el sábado salió temprano a trabajar como obrero y en la tarde avisó que se iba de fiesta.

Es el día domingo que le envían mensajes de su celular a su familia pidiendo una foto de su tarjeta de crédito, sin embargo, no accedieron por temor. Asimismo, luego otro mensaje llega al celular de la hermana de la víctima en donde se identifican como ‘El Chino San Vicente’, supuestamente integrante del Tren de Aragua.

La familia de Zapaile Huamán pide justicia, pues era un hombre trabajador que vivía con su madre. Se sospecha de una mujer extranjera que estaría involucrada en el crimen.

