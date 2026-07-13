Invierno con calor en Lima: Senamhi prevé temperaturas de hasta 29 °C entre el 14 y el 17 de julio

Aunque el invierno ya se instaló en la capital, los limeños volverán a experimentar jornadas con temperaturas inusualmente elevadas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que, entre el 14 y el 17 de julio, la costa central registrará un aumento de la temperatura durante el día, con valores superiores a los habituales para esta época del año.

De acuerdo con el Senamhi, este comportamiento climático responde a la combinación de varios factores. Entre ellos destaca la permanencia de aguas cálidas frente al litoral peruano, vinculadas al fenómeno de El Niño Costero, además del ingreso de vientos provenientes del norte y una disminución de la intensidad del Anticiclón del Pacífico Sur.

Estas condiciones favorecerán una mayor presencia de cielo despejado y un incremento del brillo solar, especialmente alrededor del mediodía y durante las primeras horas de la tarde.

¿QUÉ TEMPERATURAS SE ESPERAN EN LIMA?

En los distritos ubicados cerca del litoral, la temperatura oscilaría entre 21 °C durante la mañana y hasta 27 °C en horas de la tarde.

Por otro lado, en zonas alejadas del mar, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, los termómetros podrían registrar mínimas cercanas a los 19 °C y máximas de hasta 29 °C, valores poco comunes para la temporada invernal.

LAS MAÑANAS SEGUIRÁN CON CARACTERÍSTICAS DEL INVIERNO

A pesar del incremento del calor durante el día, el Senamhi precisó que el invierno no desaparecerá por completo. En las primeras horas de la mañana continuarán presentándose neblinas, nubosidad y lloviznas, principalmente en los distritos próximos al océano.

Estas condiciones tenderán a disiparse conforme avance la mañana, dando paso a un ambiente más cálido y con mayor radiación solar.

SENAMHI RECOMIENDA PROTEGERSE DE LA RADIACIÓN UV

El organismo meteorológico también alertó que el aumento de horas con cielo despejado permitirá que los índices de radiación ultravioleta alcancen niveles elevados.

Ante este escenario, recomendó evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m., usar bloqueador solar, sombreros de ala ancha, lentes con filtro UV y mantener una adecuada hidratación para prevenir los efectos del calor.

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