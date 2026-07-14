Perú brilló en el Panamericano de Natación con 18 medallas obtenidas en Colombia

La delegación peruana tuvo una destacada actuación en el Campeonato Panamericano de Natación, desarrollado en la ciudad de Ibagué, Colombia, al cerrar su participación con 18 medallas: nueve de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. El resultado refleja el buen momento que atraviesa la natación nacional y el avance de sus jóvenes representantes en el ámbito internacional.

LOS GANADORES DEL EQUIPO PERUANO

Uno de los principales protagonistas del certamen fue Domenico Sotomayor, quien se convirtió en la figura de la delegación tras conquistar cuatro medallas de oro en la categoría de 16 a 18 años. El nadador se impuso en las pruebas de 200, 400, 800 y 1500 metros estilo libre, consolidándose entre los juveniles más destacados del torneo.

Otra de las deportistas que sobresalió fue Yasmín Silva, quien culminó su participación con tres preseas: una de oro y dos de plata.

A estos logros se sumaron Kaela Medianero, campeona en los 800 metros estilo libre de la categoría 13-15 años; Daniela Tamashiro, quien consiguió dos medallas de oro; y Oskar Vértiz, ganador de la medalla de plata en los 200 metros combinado individual.

Asimismo, el equipo femenino de relevo 4×100 metros combinado, conformado por Ana Lucía Ramos, Victoria Rodríguez, Ariadna Aylas y Yasmín Silva, obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 16 a 18 años.

IPD BRINDARÍA APOYO A LOS DEPORTISTAS

Varios de los integrantes de la selección forman parte del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), impulsado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD), iniciativa que brinda respaldo económico y asistencia técnica para fortalecer la preparación de atletas de alto rendimiento.

Según información del IPD, este programa beneficia durante 2026 a 272 deportistas, mediante una inversión superior a S/ 2,4 millones, destinada a contribuir con su participación en competencias nacionales e internacionales y potenciar su desarrollo deportivo.

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