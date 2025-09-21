IPYS condena ataque a periodistas durante marcha contra Dina Boluarte y Congreso

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) denunció y condenó la violencia ejercida por la Policía Nacional del Perú (PNP) contra periodistas que cubrían la marcha contra el Gobierno y el Congreso de la República dado el 20 de septiembre.

Como se recuerda, miembros de la PNP dispararon perdigones y golpearon a los comunicadores, atentando directamente contra la libertad de información.

Entre los afectados se encuentran Yajaira Pacheco y Percy Grados, de Exitosa, quienes resultaron heridos en las piernas. Asimismo, Diego Quispe, de Ojo Público, recibió tres disparos de perdigón, mientras que el fotógrafo Gabriel García fue agredido en las rodillas por agentes policiales.

IPYS calificó los hechos como graves violaciones a los derechos fundamentales y exigió sanciones inmediatas contra los efectivos responsables.

HABLA SERIO: PODCAST DE LATINA NOTICIAS

Habla Serio es un podcast de Latina Noticias por el que desfilan todo tipo de invitados: actores, actrices, deportistas, cantantes, etc. Conducido por Mónica Delta y Santiago Gómez, los invitados hablan de sus vidas, proyectos y aspiraciones.

Puedes mirar la entrevista a Mayella Lloclla​ aquí: