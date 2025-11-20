Jorge Chávez: IATA alerta que pista N°1 continuará cerrada hasta el 20 de diciembre

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) comunicó que Lima Airport Partners (LAP) no podrá culminar con el mantenimiento de la pista de aterrizaje 16L prevista para el 30 de noviembre. El cierre total de la pista se extenderá hasta el 20 de diciembre. IATA advierte que esta situación supondrá la afectación de más de 350 operaciones programadas en el aeropuerto, sobretodo en temporada alta de diciembre.

Esta información fue anunciada por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) a través de un comunicado oficial, en donde resaltan que recién han sido comunicados de esta demora 12 días antes de la fecha límite. Explican que esto representará una limitación en la capacidad de las aerolíneas para planificar sus operaciones. “Todo ello, a pesar de que LAP ya tenía conocimiento previo de los retrasos de la obra”, acotan.

“Esta situación supondrá la afectación de más de 350 operaciones programadas en el aeropuerto por las aerolíneas, conforme a los calendarios globales de temporada establecidos por IATA. Lo más grave es que perjudica los planes de miles de pasajeros que necesitan el servicio durante la temporada alta de diciembre”, se lee en el comunicado.

IATA INSTA A LAP A REALIZAR REUNIONES PERIÓDICAS

En el comunicado, IATA insta a LAP a hacer “reuniones periódicas y transparentes” en donde informen sobre el avance de reuniones pendientes. “Estas reuniones deberían facilitar una mejor planificación de las respuestas, minimizando el impacto sobre los pasajeros, a quienes las aerolíneas seguirán ofreciendo las medidas de protección correspondientes”, enfatizan.

Solicitan que esta situación sea debidamente comunicada, con carácter de urgencia, al pública en general y a las autoridades competentes.

PRONUNCIAMIENTO DE LAP

Lima Airport Partners, también a través de un comunicado, confirmó que la puesta en operación de la pista 16L se realizará el 20 de noviembre. Explicó que la postergación prevista para el 30 de noviembre responde a “una ampliación del alcance del proyecto”.

“Debido a la complejidad técnica del proyecto y la incorporación de mejoras adicionales solicitadas, LAP pidió a la autoridad competente una extensión de 20 días adicionales, la cual ha sido tramitada conforme a los procedimientos establecidos”, se lee en su pronunciamiento tras lo informado por IATA.

El representante de LAP, Oscar Maroto, manifestó que se identificaron oportunidades de mejora que agregan valor al ecosistema aeroportuario, por lo que tras la respectiva evaluación técnica, se consideró que era conveniente ejecutar las obras ahora, en vez de “realizar futuras intervenciones”.

Culminan el comunicado lamentando los inconvenientes causados a los pasajeros. Se especifica además que “mientras la Pista N°1 se encuentre en rehabilitación, la Pista N°2 seguirá en funcionamiento, por lo tanto, el aeropuerto no dejará de operar”.

