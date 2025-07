Joven atropellada por policía: fiscal explica liberación del responsable por falta de pruebas

El caso de Milene Briones, la joven cajamarquina de 21 años que murió tras ser atropellada por una camioneta de la Policía Nacional del Perú, sigue generando indignación. El vehículo, conducido por el suboficial Jason Manuel Milla Campos, invadió la vía exclusiva del Metropolitano en el distrito de Independencia.

Pese a la gravedad del hecho, el suboficial fue liberado. Según explicó el fiscal provincial Herbert Farro, encargado de la investigación, la decisión se tomó porque no existen pruebas suficientes para sustentar una prisión preventiva, al no haberse obtenido aún imágenes del accidente que confirmen si el agente cruzó con luz roja.

“Se le intervino y declaró que cruzó con luz verde. Aún no se han recuperado los videos que registren el hecho. La Municipalidad de Independencia señala que las cámaras no grabaron ese día”, detalló el fiscal en entrevista con Latina Noticias.

NO SE SOLICITÓ PRISIÓN PREVENTIVA

Farro precisó que, de acuerdo con la ley vigente, no se puede solicitar prisión preventiva si la pena no supera los cinco años. “El suboficial no tiene antecedentes ni denuncias. Según la prognosis penal, la sanción no pasaría de los cuatro años, lo que impide pedir prisión preventiva”, añadió.

Ambos, el policía y la víctima, estaban libres de alcohol en la sangre. Sin embargo, el fiscal confirmó que el agente guardó silencio sobre aspectos clave, como el motivo por el cual transitaba por una vía restringida y si se encontraba en su día de descanso

“En esas preguntas se reservó. No respondió. Esa información debe ser remitida por sus superiores”, indicó Farro, señalando que la Policía aún no ha proporcionado esos datos.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA

El cuerpo de Milene Briones fue sepultado en el cementerio de Puente Piedra, entre el llanto y la indignación de familiares y amigos. Su madre pidió justicia y denunció el abandono del caso por parte de las autoridades.

Hasta el momento, no se ha logrado esclarecer por qué un vehículo policial circulaba por una vía exclusiva sin emergencia aparente. La falta de imágenes de cámaras de seguridad y el silencio institucional agravan la situación.

