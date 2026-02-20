Joven de 21 años atropelló y mató a la deportista Lizeth Marsano | VIDEO

Este 20 de febrero, la Policía identificó al conductor que atropelló y mató a la deportista Lizeth Marsano Noguera. Se trata de Adrián Villar, un joven de 21 años cuya identidad fue confirmada gracias a las cámaras de seguridad.

Según se pudo conocer, el auto involucrado pertenece a Marisel Linares, quien negó haber participado en el accidente y aseguró no haber estado al volante en el momento de los hechos. No obstante, se conoció que Villar mantiene un vínculo familiar con la conductora de televisión.

El abogado de Adrián se presentó ante la Fiscalía para brindar su manifestación, mientras las autoridades continúan con las diligencias correspondientes. En paralelo, la PNP intensificó la búsqueda del implicado para lograr su ubicación y captura.

Como se recuerda, Lizeth Marsano fue embestida por un chofer que se dio a la fuga y falleció a consecuencia de las graves lesiones.