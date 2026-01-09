Joven es asesinado por su novia en Villa María del Triunfo

Un joven de 22 años de edad fue asesinado en Villa María del Triunfo y su novia es la principal sospechosa del crimen. Yamir Rocío Saldaña falleció a causa de múltiples puñaladas en diferentes del cuerpo minutos después de discutir con su pareja.

Los familiares de la víctima contaron que este era constantemente agredido por su pareja identificada como Ariana Terrores con quien llevaba una relación de cinco años. “La primera vez le metió un cuchillo en la mano delante de dos amigos, no denunció, él estaba enamorado”, lamentó la tía del fallecido.

El día que sucedieron los hechos, la mujer llevó a su pareja al hospital Guillermo Kaelin de la Fuente, pero los médicos sólo certificaron su muerte. Tras ello, la acusada aseguró que la víctima atentó contra su vida.

Esta versión ha sido descartada por la familia del fallecido ya que el cuerpo presenta una laceración en el pecho además de un orificio en el pulmón izquierdo y cortes en el abdomen. Ahora piden que la dueña de la casa donde vivía la pareja facilite las cámaras para que las investigaciones revelen responsabilidades. Mientras tanto, se conoció que Ariana Terrores permanece detenida.

