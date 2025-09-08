Independencia: joven queda con el rostro desfigurado tras brutal golpiza | VIDEO

Imagenes sensibles. Un joven fue brutalmente agredido por dos hermanos quienes lo atacaron en el frontis de un minimarket en Independencia, el hecho ocurrió en la calle Los Aravicus y todo fue captado por cámaras de seguridad de la zona.

Este cobarde ataque se trataría de una represalia contra el joven ya que mantendría un vínculo sentimental con una mujer comprometida. Según la información que se maneja, la mujer citó a la víctima con engaños y fue ahí cuando dos hermanos lo atacaron.

Los vecinos de la zona salieron minutos después del ataque y ayudaron al joven que quedó ensangrentado en la vereda, además, llamaron a las autoridades para poder asistirlo en un centro médico y que los agresores fueran detenidos.

Se trata de dos hermanos que atacaron salvajemente al joven, pues las imágenes muestran que recibió puñetes, patadas e incluso, habrían tenido un arma de fuego con lo que lo habrían amenazado durante el ataque.

