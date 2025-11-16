La caída de alias “Pechón”, el peligroso gatillero que reclutaba menores para ser entrenados como sicarios

ATAQUES Y ASESINATOS

Alexis Moya Pechón, alias “Pechón”, quien era líder de la organización criminal “Los Chukis de Siberia”, fue capturado tras dejar largo un rastro de sangre en Lima y Callao. Con solo 18 años, entrenaba menores para que se conviertan en la “Nueva generación de gatilleros”. Creció en las calles de Colón, en el Callao, un lugar marcado por las disputas vinculadas al cobro de cupos. “Ese muchacho era la muerte andante”, declaró el coronel Manuel Cruz. “También estaba implicado el padre, quien se dedicaba al tráfico ilícito de drogas”.Como parte de una guerra feroz por el control de las extorsiones en los paradores de Lima y Callao, Walter Sandoval Castro, conductor de la línea de transporte público 105, fue asesinado en el cruce de la avenida Nestor Gambetta con el jirón Castilla. El sicario encargado para este cruel ataque fue “Pechón”. Otro sonado caso tuvo lugar el 11 de agosto en la cuadra 5 del jirón Constitución, luego de que Moya disparara a Óscar Pastor Flores y Gerson Aguilar Sánchez. Las cámaras de seguridad captaron cómo, incluso luego de disparar repetidas veces, siguió a sus objetivos unos metros con la intención de consumar su ataque.La División contra el Crimen Organizado de la DIRINCRI centró sus esfuerzos en la investigación y ubicación del sicario de “Los Chukis de la Siberia”. Y tras confirmar su paradero, se dio el golpe. Moya fue capturado junto a un menor de 13 años, quien confesó que él portaba hasta 3 armas de fuego. Moya Pechón dejó al descubierto su antecedentes por banda criminal, robo agravado, tenencia ilegal de armas, explosivos y tráfico ilícito de drogas.