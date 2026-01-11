La Costa Verde sin conexión: falta de puentes y malas infraestructuras alertan a la ciudadanía

Lima, la ciudad de los reyes, es también una de las que integran el Cinturón de Fuego, las zonas con mayor actividad sísmica en el océano Pacífico. Y, en pleno inicio de la temporada de verano, miles de limeños acuden masivamente a las playas de la Costa Verde, uno de los espacios más importantes de la capital. No obstante, estos eventualidades sociales que buscan refrescarse del sinuoso calor, ya ha demostrado serios problemas de accesibilidad, seguridad e infraestructura en toda la franja de la Costa Verde.

En sus casi 20 kilómetros, la Costa Verde cuenta con solo 13 puentes, una cifra insuficientes para una ciudad que cuenta con más de 10 millones de ciudadanos y que, a la par, es altamente sísmica con riesgo de tsunami. Ante ello, el equipo de Punto Final, a través del reportero Carlos Hidalgo, converso con el arquitecto Enrique Bonilla, decano de Arquitectura de la Universidad de Lima, quien advierte que estos puentes presentan deterioro estructural, baja altura (como recordamos los choques de camiones en la Bajada de Baños, en Barranco) y también grandes y distantes entre sí, lo que ha generado embudos peligrosos ante una eventual evacuación.

Los distritos costeros afectados

En Chorrillos y Barranco, donde la afluencia de personas en mayor, los puentes pueden estar separados por 2 kilómetros, lo que dificulta el ingreso y salida peatonal. Bonila señala que la Costa Verde ha dejado su faceta recreativa para convertirse en una vía expresa, dejando de al lado la seguridad de los usuarios.

En Miraflores, la cara es similar. Ademas de accesos en mal estado, se han reportado procesos de erosión avanzados en las playas como Los Delfines, La Rampilla y Waikiki, donde el desgaste del talud amenaza con el ciclo de vida de las veredas, pistas y afecta a los propios bañistas. La municipalidad, al pedir sus descargos, indico que ya alertó de estos problemas a la EMAPE desde mayo de 2025.

La respuesta de Emape

La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S. A., indicó que ya se inicio los trabajos de estabilización en los bordes costeros de Miraflores, con una ejecución estimada de tres meses, pero con un alcance de 500 metros. Ademas, también anunciaron que se han realizado algunos mantenimientos a puentes y que se está buscando soluciones a largo plazo.

