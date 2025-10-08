La Única Tropical manda sentido mensaje tras atentado contra Agua Marina en pleno concierto

La noche de este 8 de octubre la delincuencia nuevamente apuntó contra los artistas peruanos. La agrupación de cumbia Agua Marina fue víctima de un atentado con arma de largo alcance mientras daba un concierto en Chorrillos. A los pocos minutos, se dieron a conocer videos de lo ocurrido y el grupo La Única Tropical se pronunció por lo ocurrido a través de sus redes sociales.

En un corto, pero contundente mensaje, La Única Tropical señaló: “¡Basta ya! Desde acá mandamos el apoyo a nuestros hermanos musicales de Agua Marina“. Acompañaron la publicación con una imagen en donde se lee: “¡Basta ya con esta delincuencia! Fuerza, amigos de Agua Marina”.

Hasta el momento, se sabe que el concierto de Agua Marina se venía desarrollando en el Círculo Militar de Chorrillos. De pronto, se escuchó una ráfaga de disparos que llevó a que los músicos y asistentes en general corrieran para ponerse a buen recaudo.

Según las primeras informaciones, el ataque a balazos habría iniciado detrás del escenario.

