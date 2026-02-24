Lima alcanzará temperaturas diurnas de hasta 32° C en los próximos días

¡Atención a todos los limeños! El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) pronostica para los próximos días temperaturas de hasta 32°C en los distritos que se encuentran más alejados del mar.

El Senamhi ha emitido un aviso de aumento en la temperatura diurna en la costa peruana, por lo que la capital no estará exenta de una sensación más elevada de calor, según precisó para Latina Noticias Angie Flores, especialista en meteorología.

Algunos de los distritos que experimentarán temperaturas de hasta 32°C son Carabayllo, Puente Piedra, San Juan de Lurigancho, Ate y la Molina. Esta tendencia continuará, aproximadamente, hasta el 26 de febrero.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN REGIONES

La especialista del Senamhi señaló que aún se mantiene la alerta por precipitaciones en la sierra occidental y en la costa norte, en regiones como Tumbes y Piura.

En el caso de Arequipa, que atraviesa una emergencia por el desborde de torrenteras de río que han dejado viviendas inundadas y cientos de damnificados, se espera que en los próximos días las lluvias diminuyan. Este panorama de menor precipitaciones también afectará las regiones de Moquegua, Tacna y Cusco.

#ElDato #Senamhi #Minam En la costa de Piura y Lambayeque se reportaron lluvias intensas durante la noche y madrugada lluvias conforme al aviso vigente. Las estaciones Tambo Grande (Piura) y Motupe (Lambayeque) registraron acumulados de 60.4 mm y 40.2 mm., respectivamente. pic.twitter.com/dgZcjUAeBP — Senamhi (@Senamhiperu) February 24, 2026

Las intensas lluvias de los últimos días son causadas, como indica Flores, por la fase inicial de El Niño Costero. Si bien el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (EFEN) comunicó su inicio en marzo, las precipitaciones en la sierra occidental son una clara señal del comienzo de este evento climatológico.

