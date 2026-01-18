Lima cumplió 491 años: un repaso por los problemas más críticos que atormentan a la ciudad

Lima conmemora este domingo 18 de enero 491 años de fundación española. Si bien la capital ofrece los mejores restaurantes del mundo y otros elementos positivos, existen otros problemas que subsisten con el paso de los años que continúan afectando a más de 12 millones de personas.

En el marco del aniversario de Lima, Punto Final presentó una crónica con los temas más críticos que permanecen desde su fundación, entre ellos la alta delincuencia, corrupción además de la falta de ornato y agua potable en muchos distritos. Según estadísticas de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), al menos 635 mil personas no tienen acceso a una red pública de agua potable en la capital.

Mientras problemas como el transporte público y comercio informal se agudizan, por otro lado encontramos a una Lima con historia y tradición que genera orgullo. Relatos de personas que no pierden las esperanzas de que haya un cambio.

