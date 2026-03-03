Línea 1 ampliará sus trenes: Proinversión aprueba proyecto de más de S/14.100 millones para viajes más rápidos

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) declaró viable un proyecto de ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima tras culminar estudios técnicos de preinversión que incluyen la integración de sistemas avanzados ferroviarios, un incremento de hasta 92 trenes y una nueva estación en 28 de julio.

Este anuncio se realizó durante la celebración de la meta alcanzada por la Línea 1 de trasladar a 1.600 millones de pasajeros desde el inicio de sus operaciones en el 2011.

La declaratoria estuvo a cargo de la Subdirección de Formulación de Proyectos de Inversión de Proinversión, la cual tuvo solo una demora de menos de cuatro meses, lo que refleja la capacidad técnica de la gestión.

Ampliación de la Línea 1: inversión millonaria ayudará a obtener más trenes

El estudio desarrollado en torno a la futura inversión sobre los trenes que conectan San Juan de Lurigancho con Villa El Salvador, estuvo enfocado en generar beneficios como el ahorro significativo en tiempos de viaje por persona, la disminución de la congestión en horas punta y el fortalecimiento de la seguridad operacional del sistema.

Según señala Proinversión, se contempla que la inversión estimada de S/14,104.05 millones. Sus principales metas son:

La implementación del sistema avanzado de control de trenes CBTC, que es tecnología estándar que reducirá los viajes de 3 a 1.5 minutos en hora punta.

Incrementar la flota de trenes a 92.

Construcción de estación de interconexión llamada 28 de julio, que se unirá con la Línea 2 del Metro de Lima.

Este nuevo proyecto permitirá atender la demanda ciudadana hasta el 2042, y podrá generar ahorros de dos horas por viaje para los usuarios. Actualmente, los trenes de la Línea 1 benefician diariamente a más de tres millones de personas.

Sobre la decisión, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, indicó que esta inversión ayudará a mejorar el servicio ante el pedido de los ciudadanos, además de consolidar la confianza del concesionario con otros organismos del estado.

“Estamos muy satisfechos de haber recibido la confianza del concesionario, de la ATU, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ministerio de Economía y Finanzas para formular esta solución integral”, declaró.

