Línea 1 del Metro de Lima emite comunicado tras demoras en el servicio de tren

Este jueves 18 de septiembre, la Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado, por medio de sus plataformas digitales, con relación a las demoras en el servicio, la cual ha generado largas colas y malestar entre los pasajeros.

“Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión”, señaló la empresa.

Las incidencias provocaron que miles de usuarios esperaran más de 30 minutos para poder abordar un tren en distintas estaciones, especialmente en las de mayor afluencia como Villa El Salvador, San Juan de Lurigancho y Gamarra.

La empresa reiteró que su equipo técnico continúa trabajando para restablecer la normalidad en el menor tiempo posible, al mismo tiempo que pidió disculpas a los usuarios por las molestias ocasionadas.

