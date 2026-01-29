Lluvia de verano se registra en Lima y Senamhi advierte que fenómeno continuará

Este jueves 29 de enero se registró una ligera llovizna en plena temporada de verano. Este fenómeno natural fue reportado en varios distritos de Lima generando desconcierto entre los habitantes. Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que las llamadas lluvias de verano se iniciaron hoy y se prolongarán de forma intermitente hasta el 1 de febrero en algunas localidades, entre ellas la capital.

Otras regiones como Arequipa, Moquegua y Tacnas serán las más afectadas con las precipitaciones al igual que otras zonas costeras como Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Piura y Tumbes.

Estas condiciones climáticas se dan por el incremento progresivo de la humedad y la dirección de los vientos en niveles medios y altos de la atmósfera favorecerá el desplazamiento de nubosidad desde la sierra hacia el litoral, lo que contribuirá a la aparición de lluvias, según Senamhi.

#Ahora #Senamhi #Minam En Lima, se reporta cielo cubierto y lluvia generalizada proveniente de la sierra conforme a la anunciado en la nota de prensa. Se prevé que estas condiciones persistan durante las siguientes horas de forma intermitente.https://t.co/hDcR5wm50j pic.twitter.com/vfZTiCEsGQ — Senamhi (@Senamhiperu) January 29, 2026

