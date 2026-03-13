‘Los Gallegos del Norte’ obligaban a choferes a recaudar cupos de extorsión para evadir a la PNP

Esta madrugada, la Policía Nacional desarticuló la organización criminal ‘Los Gallegos del Norte‘, facción del ‘Tren de Aragua‘ que desató el terror en la capital mediante extorsiones y asesinatos a conductores de diversas empresas de transporte público.

Informes policiales señalan que la banda era liderada por Kleiver Adrián Colina (25), alias “Kleiver”. Esta operaba principalmente en el distrito de Santa Anita y zonas aledañas donde exigían el pago de hasta 70 soles diarios por cada unidad a empresas como Eureka y Vargas S.A.C.

El cabecilla con el apoyo de su lugarteniente ‘Silverio’ coordinaban las labores de intimidación, cobro y recaudación del dinero producto de las extorsiones. También se les atribuye varios homicidios, entre entre ellos el asesinato de un conductor ocurrido en febrero de 2026, quien habría sido atacado tras negarse a pagar el cupo extorsivo exigido por esta organización.

Obligaban a choferes a recaudar cupos

Las pericias de la PNP también indican que los pagos de las víctimas eran realizados mediante depósitos a cuentas bancarias de terceros; sin embargo, desde mediados de 2025 el cobro se realizaba de forma presencial y en efectivo.

Para ello obligaban a algunos conductores a recolectar el dinero con la finalidad de evitar su vinculación directa y así evadir a la Policía Nacional.

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