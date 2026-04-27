Instituto de Salud del Niño: cirujanos logran que niño con pie equinovaro camine

Una buena noticia ronda los pasillos del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB), luego que un niño de 5 años que nació con pie equinovaro lograra caminar con normalidad tras seguir un tratamiento continuo durante cinco años mediante el método Ponseti. Esto abre la puerta a que más pequeños que nacen con esta condición puedan tener una esperanza de mayor movilidad.

Así lo explica Marcia Linares Dahua, madre del menor: “Cuando mi hijo nació no entendí la enfermedad que tenía. Solo vi que sus piecitos no eran normales y me llegaron a decir que no iba a caminar”.

En tanto, el especialista Albbeiro Pareja Mujica, cirujano traumatólogo del INSNSB, explicó que en el Perú, entre 1 a 2 de cada mil recién nacidos presentan pie equinovaro (o pie zambo), una malformación congénita en la que uno o ambos pies están orientados hacia adentro y hacia abajo. Esta condición puede ser hereditaria o estar asociada a otras patologías como espina bífida.

Destacó que se trata de una de las deformidades más frecuentes y potencialmente incapacitante del pie; sin embargo, hoy cuenta con un tratamiento altamente efectivo mediante el método Ponseti, una técnica reconocida a nivel mundial por ser poco invasiva y con excelentes resultados en la población pediátrica.

UN CASO DE ÉXITO

El caso de Bruno M.L., es un ejemplo de éxito. Nació en mayo de 2020, en plena pandemia por covid-19, con pie equinovaro. Inició su tratamiento en abril de 2021 en la Unidad de Pie Equinovaro del INSNSB, donde se aplicó el método Ponseti, mediante la colocación progresiva de yesos que corrigen gradualmente la posición del pie.

Como complemento al tratamiento, en agosto de 2021, se le realizó una tenotomía percutánea en el tendón de Aquiles, un procedimiento mínimamente invasivo que permite liberar el talón. Posteriormente, continúo con el uso de férulas, inicialmente durante 24 horas al día y, progresivamente, solo por las noches. Todo el tratamiento es completamente gratuito mediante el Seguro Integral de Salud (SIS).

Actualmente, Bruno camina, corre y salta con total normalidad. “Me hace feliz ver a mi hijo llevar una vida normal. Está en el colegio y no tengo más que palabras de agradecimiento para los médicos”, expresó su madre.

El INSN San Borja atiende a más de 150 niños de todo el país con esta condición. Muchos ya han logrado caminar y otros continúan en tratamiento. El método Ponseti ha demostrado tasas de éxito superiores al 90% a nivel mundial, permitiendo incluso que personas con esta condición desarrollen una vida plena, como el exfutbolista Miguel Riffo, quien nació con pie equinovaro.

El Dr. Pareja advirtió que aún existen casos de niños que llegan al Instituto a los 8 años o más sin haber recibido tratamiento oportuno, lo que limita su desarrollo. En ese sentido, enfatizó la importancia del diagnóstico temprano, incluso desde la semana 23 de gestación, mediante ecografías.

“El pie equinovaro puede tratarse con éxito si se interviene a tiempo. Un niño tratado adecuadamente puede desarrollar una vida completamente normal”, subrayó el Dr. Pareja, quien además es actual presidente de Ponseti International Association Perú.

El tratamiento suele extenderse por aproximadamente cinco años y requiere constancia para evitar recaídas. A diferencia de técnicas antiguas, que implicaban cirugías extensas y dejaban secuelas, el método Ponseti respeta la fisiología del pie y reduce significativamente las complicaciones.

Finalmente, el 28 al 30 de abril, se realizará un congreso internacional, organizado por PIA Perú, filial PIA Latinoamérica, en donde se abordará la aplicación del método Ponseti bajo estándares internacionales con el objetivo de beneficiar a más niños en el país. El evento tendrá lugar en el INSN San Borja.

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