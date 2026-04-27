Valentina Valiente capítulo 37: ¡Alejandro y Macarena se cruzan y revive la tensión!

Alejandro mientras conversaba con su tío sobre un ambicioso proyecto de parque, pensado como un espacio de encuentro, naturaleza y armonía, nada hacía prever lo que estaba por suceder.

En medio del recorrido, y casi como si el destino jugara en su contra, Alejandro se topa con Macarena. Ella, concentrada en su rutina, se detiene al verlo, generando un silencio tenso que lo dice todo.

El ambiente cambia de inmediato. La historia que comparten, marcada por el dolor, las decisiones difíciles y las heridas recientes, vuelve a hacerse presente.

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