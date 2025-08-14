Los Olivos: delincuente dispara contra policía y lo asesina en plena persecución | VIDEO

Lamentable. El sub oficial de segunda, Juan Carlos Díaz Chapoñan, murió luego de una persecución a delincuentes en el distrito de Los Olivos, pues uno de los malhechores en moto, disparó contra el policía y su acompañante y acabó con su vida la noche del 13 de agosto.

El agente policial que trabajaba en la comisaría Laura Caller de Los Olivos deja a su madre, hermanas e hija de 3 años. La familia pide justicia ya que Díaz Chapoñan ha muerto cumpliendo su labor y que se le deben dar todos los reconocimientos y honores respectivos.

“Hago el llamado al ministro del Interior para que le de los honores, con el grado de superior, con sus beneficios que le corresponde por haber fallecido durante el enfrentamiento armado contra la delincuencia”, dijo entre lágrimas la madre del policía fallecido.

La muerte de Díaz Chapoñan se produjo en el óvalo Naranjas en Los Olivos. El policía era un joven de 28 años, pues inició su carrera a los 17 y tenía trabajando 9 años en la comisaría Laura Caller de Los Olivos.

