Los Olivos: vecinos denuncian maltrato a menor en albergue de Inabif

Una grave denuncia de presunto maltrato infantil se dio en el distrito de Los Olivos, luego de que varios vecinos reportaran un preocupante hecho ocurrido en el interior de un centro de acogida residencial del Inabif, donde se alberga a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.



Según testigos entrevistados por Latina Noticias, los hechos ocurrieron en la parte trasera del local cuando se escucharon fuertes gritos de una menor, lo que llamó la atención de quienes se encontraban cerca del lugar.

“Lo que nos alertó fueron los gritos constantes de la niña. Eran tan intensos que interrumpieron las actividades que realizábamos en la zona”, relató un vecino.



La escena que presenciaron fue impactante. «Una trabajadora estaba encima de una niña, de aproximadamente 10 años, la tenía inmovilizada con una rodilla en la espalda y los brazos amarrados hacia atrás. La menor gritaba desesperadamente que le dolía», agregó el testigo.



Otra vecina, visiblemente afectada, expresó su indignación: “Esa niña no tenía a dónde escapar, todo está cerrado. No había necesidad de someterla así. Como madre, escuchar esos gritos me rompió el alma. Lo más preocupante es que el resto del personal actuaba con total normalidad, como si esto fuera algo común. ¿Qué más podría estar ocurriendo ahí dentro?”



Nuestra reportera llegó hasta el lugar para recoger el testimonio del personal del centro; sin embargo, no logró obtener una respuesta. Los vecinos exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes, así como una revisión profunda de las condiciones en que viven las menores acogidas en el recinto.

