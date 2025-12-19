Anticiclón del Pacífico Sur llegará a Lima y otras ciudades del litoral peruano

A pocos días del inicio oficial del verano, previsto para este 21 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre la llegada del Anticiclón del Pacífico Sur, un fenómeno atmosférico que modificará de manera significativa las condiciones del tiempo en Lima y en diversas ciudades del litoral peruano.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de X, el Senamhi informó que este sistema de alta presión se aproximará al continente durante el fin de semana, influyendo directamente en el comportamiento del clima costero. Según el organismo, entre el 20 y el 22 de diciembre se prevé la presencia de nubosidad persistente, acompañada de llovizna, niebla y neblina, principalmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas cercanas al litoral.

#Infórmate #Senamhi #MINAM El Anticiclón del Pacífico Sur afectará a la costa peruana este fin de semana debido a su proximidad al continente.https://t.co/gPh8VCHqDw pic.twitter.com/JpaC9tTfts — Senamhi (@Senamhiperu) December 19, 2025

Además, el Senamhi alertó que durante las tardes se registrará un incremento en la velocidad del viento, con intensidades que oscilarán entre ligeras y moderadas. Estas condiciones podrían ocasionar el levantamiento de polvo y arena, así como una reducción de la visibilidad horizontal, lo que representa un riesgo para el tránsito vehicular y las actividades al aire libre.

REGIONES COMPROMETIDAS

Ante este escenario, la entidad activó una alerta amarilla para gran parte de la costa peruana, la cual estará vigente hasta el lunes 22 de diciembre. Las regiones comprendidas en este aviso son Áncash, Arequipa, Cajamarca, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima y Piura.

El Senamhi recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones, especialmente en zonas expuestas a fuertes vientos y baja visibilidad. Aunque el verano está próximo a comenzar, las autoridades recordaron que este tipo de fenómenos es habitual en la transición estacional y puede generar condiciones frescas y húmedas en la franja costera del país.

