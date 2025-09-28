Los videos y audios que delatan a Erick Moreno Hernández alias ‘El Monstruo’

Erick Moreno Herández, alias ‘El Monstruo’, cayó el miércoles 24 de septiembre en un megaoperativo en Paragyay. Por el cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” pesan acusaciones por secuestro, extorsión, homicidios, sicariato, hurto y tráfico de drogas a Brasil. Tras ser capturado y al encontrarse con la Policía del Perú, negó ser autor de varios casos criminales que se le imputan. En el informe de Punto Final, quedó en evidencia a través de audios y videos, su participación y la manera cómo opera.

“Yo aquí no cometo ninguna clase de delito, tampoco estuve involucrado en la muerte del policia de Brasil. Jamás estuve allá”, manifestó tras ser capturado en una casa de San Lorenzo en Paraguay. Sin embargo pudo negar su vinculación ante la pregunta sobre la cantidad de secuestros qu se le imputan. “No soy una persona santa y lo dije muchas veces”, acotó.

Antes del operativo del miércoles 24 de septiembre, se supo que El Monstruo estuvo en una lujosa casa de Paraguay de acuerdo a cámaras de seguridad. A pesar de estar prófugo de la justicia y en otro país, continuaba dando órdenes de cobros de cupos, coordinaba atentados y organizaba secuestros.

AUDIOS DELATORES

Desde este lugar, Erick Moreno Herández, le ponía precio de cobro de cupos al dueño de 50 buses que alquilaba a diversas agrupaciones musicales como ‘Corazón Serrano’ y ‘Chechito’. En un audio se escucha pedir a su cómplice el nombre de esta persona para obtener mayor información. Así como establecer el monto de ‘100 palitos’ de extorsión.

Erick Moreno: “Hermano me decías que ese tío es el que le alquila los buses a todas las orquestas. Interlocutor: si, mano. Erick moreno: ese bus de corazón no son de ellos. Interlocutor: no mano de ninguno ellos, alquila guon. Me he quedado huevón. Yo tengo la cochera. Todo he marcado”

Erick Moreno: “Pásame el nombre del tio. Para sacarle cuántos vehículos tiene a su nombre. ¿cuánto le pido? 100 palitos”

Mientras que en otro video con audio, ‘El Monstruo’ muestra interés por el proyecto de un hospital. “Causa, eso chucky, allí hay plata huevón. Esa licitación son de 10 millones”, dice Moreno Hernández en medio de una conversación con alias ‘Jota’ y ‘Cachete’.

Erick moreno: “¿Qué dice el doctor?”

Jota: “Ahí está pues hermano, estoy que espero que me den respuesta en el metropolitano. ¿oe, mano y el hospital? están viendo las medidas. van a mandar topografía toda esa huevada. ahí te he mandado. mira lo que te he mandado”

Cachete: “Ya pues, hermano, entonces yo voy a cuadrar con chucky para hacer eso mañana temprano. ahorita te llamo chucky para hacer lo de la grua”

Erick Moreno: “Causa, eso chucky, allí hay plata huevón. esa licitación son de 10 millones”

Erick Moreno: “Un centavo, hermano. un centavito, no más chucky. entonces mañana hacemos el colegio, ya chucky, ya papi”.

Sin embargo, ‘El Monstruo’ desconoce su voz de varios audios que lo incriminan. Dejando a entrever que todo es producto de la inteligencia artificial. “Estamos en el 2025 y la ciencia todo lo puede cambiar. No todo es cierto”, enfatizó tras ser capturado e interrogado por la prensa paraguaya.

PERICIAS PENDIENTES

Tras los proceso de expulsión desde Paraguay y una vez ‘El Monstruo’ esté en el Perú, la Fiscalía de Crimen Organizado ya habrá ordenado peritajes: registrar su voz, compararla con los audios y someterlo a análisis antropomórficos. Pruebas que podrían derrumbar, pieza por pieza, la defensa del hombre que alguna vez se creyó intocable.

“Se evaluará si el timbre de voz, los patrones de respiración y los ruidos de ambiente coinciden con las grabaciones originales”, manifestó el perito del Ministerio Público en Punto Final.

Enfatizando que a pesar de estos peritajes de voz, lo más importante serán los testimonios de las víctimas que vivieron aterrorizados por El Monstruo, cabecilla de ‘Los Injertos del Cono Norte’.

