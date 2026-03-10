¿Mañana 11 de marzo reinician las clases presenciales en Lima y Callao?: esto dice el Minedu

Desde que el ducto de Camisea que envía gas natural a la costa explotó el 2 de marzo, el gobierno de transición de Balcázar indicó que las clases escolares serían virtuales desde el 9 al 15 del mismo mes. Sin embargo, la medida para ahorrar el hidrocarburo en Lima y el Callao cambió en la última conferencia de prensa.

Producto de este incidente, varias ciudades costeras del Perú se han quedado desabastecidas al quedar las plantas de procesamiento inactivas, como las de Pisco, que se encarga de llenar los balones de gas natural para las cocinas en las casas y negocios que lo necesiten.

Por otro lado, esta medida es parte de la resolución que señala estado de emergencia hasta el 14 de marzo, día en que probablemente la crisis se resuelva; sin embargo, el presidente Balcázar explicó que los servicios de abastecimiento se reanuden el 15 de marzo. Pero, ¿qué ocurrió con los escolares?

El Minedu explica cómo será el reinicio de clases desde el 11 de marzo

Tras la declaración del presidente Balcázar junto a sus ministros liderados por Denisse Miralles, el Ministerio de Educación (Minedu), publicó un comunicado donde explica cómo serán las clases desde el 11 de marzo.

Según el organismo que se encarga de la educación, las clases en las universidades, institutos y colegios públicos y privados en Lima Metropolitana y el Callao, volverán a ser presenciales desde el miércoles 11 de marzo.

“Esta decisión se adopta en el marco de la normalización progresiva del sistema de distribución de gas, anunciada por el presidente de la república, José María Balcázar, quien informó que el proceso de restablecimiento permitirá retomar de manera gradual las actividades educativas”, destacó el Minedu.

Asimismo, destacaron que el sábado 14 se reabrirá el sistema de gas para los grifos gracias a la reparación del ducto, lo que reiniciaría la distribución de gas natural vehicular y el abastecimiento del combustible en los grifos del Perú.

VIDEO RECOMENDADO