Marino que abatió a delincuente hace un año muere tras ser atropellado por delincuentes que le robaron su auto

El técnico de la Marina de Guerra, identificado como Christian Pérez Sáenz, perdió la vida luego de ser atropellado por delincuentes que le robaron su vehículo. El trágico hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre con 12 de Octubre, en el distrito de San Martín de Porres.

Testigos contaron que la víctima se encontraba realizando compras cuando se percató que los ladrones se estaban llevando su auto. Fue en ese momento que intentó impedir el robo, pero lamentablemente los malhechores terminaron embistiéndolo con su propia unidad.

La víctima formaba parte del equipo de seguridad del ministro de Defensa, César Díaz Peche. El pasado 31 de setiembre del 2024 se enfrentó a balazos a delincuentes que intentaron asaltar a una cevichería. En aquel entonces abatió a un hampón y dejó herido a su cómplice.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7