Marisel Linares: Notaría desmiente donación de auto implicado en atropello de Lizeth Marzano
Un nuevo capítulo empieza a escribirse sobre la lamentable muerte de la deportista Lizeth Marzano. El auto con el que fue atropellada, el cual era conducido por Adrián Villar, estaba a nombre de la periodista Marisel Linares.
Luego, un documento difundido en diversos medios y redes sociales, indicaba que el vehículo fue donado por la periodista a su hijastro. Sin embargo, la propia notaría salió a desmentir este hecho.
Mediante sus redes sociales, la Notaría Carpio Vélez, a cargo del notario Donato Hernán Carpio Vélez, señaló que “hemos tomado conocimiento que en mi Despacho Notarial se habría realizado un contrato de donación de un vehículo entre Marisel Linares en calidad de donante y Adrián Villar en calidad de donatario”.
El comunicado continúa indicando que “no obra en nuestro Archivo Notarial escritura pública o acta de transferencia entre las personas mencionadas donde se esté entregando la propiedad a título gratuito u oneroso del vehículo”.
Asimismo, se menciona que “tampoco consta en nuestro sistema electrónico de comprobantes de pago factura o boleta emitida a nombre de las personas de Marisel Linares Chávez o Adrián Villar Chirinos” y que “no constan consultas biométricas con Reniec”.
Finalmente, la Notaría Carpio Vélez señala que queda a disposición de las autoridades para las investigaciones que estimen conveniente realizar.