“Estoy vivo de milagro”: atacan a balazos oficina de excongresista Daniel Salaverry en La Libertad

Un grupo de delincuentes atacaron a balazos la oficina del excongresista de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, ubicada en el sector Las Palmeras, en la provincia de Virú, región La Libertad. No se descarta que se trate de un nuevo caso de extorsión.

De acuerdo a los primeros informes, los criminales no sólo dispararon contra el inmueble, sino también dejaron una carta con un número telefónico donde además exigen al ingeniero de obra que se comunique.

El también expresidente del Congreso dijo estar sorprendido con este atentado y es que asegura no haber recibido amenazas en los 30 años que lleva trabajando en el rubro de la construcción. Señaló que está vivo de milagro ya que salió de su oficina minutos antes del ataque.

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