Liberan a esposo de doctora asesinada en Piura pese a que sicario lo sindica como autor intelectual del crimen

El crimen de la doctora Minosska Pinto Lazo en Piura dio un nuevo giro en las investigaciones. Horas después de ser detenido por la Policía, William Seminario Girón, esposo de la víctima, fue liberado por la Fiscalía pese a que uno de los implicados en el asesinato lo sindica como autor intelectual.

Junior Miñán Seminario, conductor de la motocicleta que participó en el crimen, dijo ante la Policía que el sicario que le disparó a la doctora sostuvo en una reunión que la pareja de la víctima fue quien los contrató y que además les dio una fotografía y un croquis para ubicarla.

Pese a este testimonio, el Ministerio Público decidió ponerlo en libertad debido a que no se encontró pruebas que lo vinculen con el ataque a la pediatra. Se conoció que en su poder se hallaron al menos cinco chips que deberán pasar por un peritaje.

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