Martina Hernández, madre de alias ‘Monstruo’, afrontará 36 meses de prisión preventiva por crimen organizado

La Fiscalía contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste logró que se dicten 36 meses de prisión preventiva contra Martina Hernández, investigada por los presuntos delitos de organización criminal y tenencia ilegal de explosivos.

Hernández es madre de Erick Moreno, alias ‘Monstruo’, señalado como líder de la organización criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’.

Según informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la medida fue posible gracias a la apelación presentada por el Tercer Despacho de la Fiscalía y sustentada por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste, lo que permitió revocar el arresto domiciliario que se le había impuesto en primera instancia.

LA CAPTURA DE LA MAMÁ DEL MONSTRUO

En junio pasado, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a Martina Hernández de la Cruz, madre de Erick Luis Moreno Hernández, conocido en el mundo criminal como “El Monstruo”.

La captura tuvo lugar en Ica, como parte de una operación que también se desplegó en los distritos de Los Olivos, Comas, y Ventanilla (Callao), así como en otras regiones del país, para hacerle frente a las acciones de Moreno.

De acuerdo con la PNP, Martina Hernández desempeñaba un papel clave en la estructura delictiva de su hijo, puesto que era la encargada de reunir el dinero proveniente de las extorsiones y enviarlo al extranjero.

Esta operación forma parte de los esfuerzos de las autoridades para desarticular las redes criminales vinculadas a “El Monstruo”, quien se encuentra en el centro de múltiples investigaciones por diversos crímenes.