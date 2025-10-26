Temas
Lima

Más de 20 mil adultos mayores vuelven al colegio para cumplir su sueño de estudiar

Lima
mfelix@latina.pe
A los 64 años, Juana León Huaranga decidió que nunca era tarde para aprender a leer y escribir. Su padre no la dejó estudiar de niña, pero hoy, a los 67, asiste con entusiasmo al aula periférica Túpac Amaru de Villa, del CEBA Brígida Silva Ochoa de Chorrillos. “Desde que aprendí a leer y escribir, me siento feliz y más segura. Siempre digo a mis amigas: nunca es tarde para estudiar”, cuenta con orgullo.

Como ella, más de 20 500 personas mayores de 60 años en todo el país han regresado a las aulas de los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA), según informó el Ministerio de Educación (Minedu). El 71 % son mujeres, reflejando un importante avance en el empoderamiento femenino a través de la educación.

Esta oferta educativa está adaptada a las necesidades de los adultos mayores y promueve aprendizajes para una vejez digna, activa y saludable. Actualmente existen unas 400 aulas exclusivas para personas mayores, muchas de ellas implementadas en alianza con gobiernos locales, iglesias y centros de salud.

El Programa de Alfabetización del Minedu también permite que quienes recién inician su proceso educativo puedan completar la primaria en espacios comunitarios y con horarios flexibles. Además, más de 20 mil docentes y facilitadores han sido capacitados en atención pedagógica y acompañamiento socioemocional para adultos mayores.

El ministro de Educación, Jorge Figueroa, destacó que “cada vez más adultos mayores acceden a una educación de calidad que les permite seguir aprendiendo, compartir saberes y cumplir sus sueños, porque el derecho a la educación no tiene edad”.

