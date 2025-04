Menor le corta la cara a mujer para robarle en Independencia | VIDEO

Una mujer de 69 años, identificada como Juana Romero, fue víctima de un brutal ataque mientras se encontraba sentada tejiendo en un parque de la urbanización Naranjal, en el distrito de Independencia. Un menor de edad, de 12 años, la abordó con la intención de robarle, llegando al extremo de cortarle el rostro con un objeto punzocortante.

“Yo le dije que no tengo plata, le he suplicado que no me toque y me cortó la cara. Le dije que no me haga daño, que soy una anciana”, dijo entre lágrimas la mujer.

Tras el ataque y alertar a las autoridades, se desplegó un operativo policial que culminó con la captura del menor infractor en otro parque de la misma urbanización.

Al momento de su detención, el menor fue encontrado en posesión de múltiples tarjetas de crédito, herramientas y droga. La víctima, Juana Romero, pudo reconocer al agresor como el responsable del violento asalto.

La adulta mayor fue trasladada de inmediato a un centro hospitalario, donde viene recibiendo atención médica y se recupera de las heridas sufridas. Por su parte, el menor de 12 años fue conducido a la comisaría de Independencia para las diligencias e investigaciones correspondientes, dada la gravedad del delito y su minoría de edad.

