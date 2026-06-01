Migraciones inició la emisión de pasaportes sin previa cita: todos los detalles

Desde este 1 de junio, los ciudadanos peruanos ya no necesitan reservar una cita previa para obtener su pasaporte. La Superintendencia Nacional de Migraciones puso en marcha un nuevo sistema de atención presencial que permite realizar el trámite directamente en las oficinas habilitadas del país, por orden de llegada y dentro del horario establecido en cada sede.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, indicó que el cambio busca simplificar el proceso y reducir las barreras de acceso al documento de viaje. La entidad precisó que la atención se mantendrá bajo los procedimientos habituales.

La eliminación del sistema de citas responde también a problemas detectados en la asignación de turnos virtuales. Migraciones identificó la intervención de bots y tramitadores que dificultaban el acceso de los ciudadanos al servicio; el nuevo esquema presencial apunta a garantizar una atención más equitativa y evitar la reventa de turnos.

El superintendente nacional de Migraciones, Juan Alvarado Gómez, señaló que este cambio busca simplificar el proceso y reducir las barreras que enfrentaban los ciudadanos para conseguir una cita. Asimismo, destacó que la atención continuará realizándose de manera ordenada y bajo los procedimientos habituales.

✈️ ¡Gran noticia! Desde este 1 de junio inicia #PasaporteDirecto. Olvídate de reservar una cita virtual. Ahora podrás tramitar tu pasaporte electrónico por orden de llegada. 📘 📍 Conoce aquí donde podrás obtener tu documento de viaje. #MigracionesPerú 🇵🇪 #PasaporteElectrónico pic.twitter.com/KQJ1VOqia2 — Migraciones Perú (@MigracionesPe) June 1, 2026

¿CÓMO TRAMITAR EL PASAPORTE ELECTRÓNICO?

Para iniciar el trámite, los usuarios deben presentar su DNI vigente y en buen estado, y acreditar el pago de S/ 120.90 por concepto de emisión del documento. El pago puede realizarse en el Banco de la Nación, a través de la plataforma virtual Págalo.pe, o directamente en las agencias de Migraciones que cuentan con POS y pago mediante Yape.

Una vez iniciado el trámite, el ciudadano recibirá un ticket de atención y deberá permanecer en la sede hasta la entrega del pasaporte, aunque podrá ausentarse temporalmente durante el tiempo que dure el procesamiento.

VIDEO RECOMENDADO