Minedu: 13 colegios de Lima Sur que fueron locales de votación no tendrán clases presenciales este martes

Las instituciones educativas de Lima Sur que fueron utilizadas como locales de votación durante las Elecciones Generales 2026 no dictarán clases presenciales este martes 14 de abril, según informó el Ministerio de Educación. La medida busca garantizar el adecuado cierre del proceso electoral.

De acuerdo con el comunicado oficial, la suspensión de actividades responde a la necesidad de realizar labores logísticas y operativas posteriores a la jornada electoral, que permitan dejar en condiciones óptimas los planteles antes del retorno de los estudiantes.

MEDIDA BUSCA GARANTIZAR CIERRE DEL PROCESO ELECTORAL

Las autoridades precisaron que estos trabajos incluyen la limpieza, organización y entrega de los espacios que fueron empleados durante los comicios. En ese sentido, recalcaron que se trata de una disposición temporal y preventiva.

La medida alcanza a colegios ubicados en distritos como San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, donde diversos planteles fueron habilitados como centros de sufragio durante el proceso electoral.

El Ministerio de Educación indicó que las clases presenciales se reanudarán con normalidad una vez concluyan las labores correspondientes, en el marco de las acciones posteriores a las elecciones a nivel nacional.

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