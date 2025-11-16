Minedu anuncia aumento de sueldo para profesores: cuánto ganarán

¡Atención! El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó un importante reajuste salarial para más de 430.000 docentes de educación básica, superior pedagógica y tecnológica.

Este incremento también incluye nuevas categorías en la Carrera Pública Docente para el sector pedagógico, así como mejores escalas para docentes tecnológicos. Conoce cuánto ganarán en la siguiente nota de Latina Noticias.

¿CUÁNTO SERÁ EL AUMENTO SALARIAL PARA DOCENTES?

Con la aplicación de la Ley N.º 32498, los docentes de Educación Superior Pedagógica que hoy pertenecen a la categoría I podrán pasar de un salario de S/5.399 a S/ 7.087 si ascienden a la categoría II, y hasta S/ 8.774 al llegar a la categoría III.

En el caso de los institutos de Educación Superior Tecnológica, las nuevas escalas remunerativas establecen pagos de S/4.083 para la primera categoría, S/4.758 para la segunda y S/ 6.108 para la tercera, superando de manera significativa los montos anteriores.

La medida beneficiará a más de 11.000 docentes de institutos tecnológicos, Escuelas Superiores de Formación Artística y centros administrados por el Ministerio de Defensa, quienes verán una mejora sustancial en sus ingresos y condiciones laborales.

