Minedu tomó una decisión sobre clases escolares en Lima ante el anunciado paro de transportistas

La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), informó que este martes 4 de noviembre las clases en las instituciones educativas públicas se desarrollarán de manera presencial.

Esta disposición también se aplica para los colegios privados. Sin embargo, en el marco de su autonomía, podrán adoptar las medidas que consideren necesarias a fin de resguardar la seguridad de su comunidad educativa y garantizar el normal desarrollo de las actividades escolares.

Mediante un comunicado, la DRELM informó que realizará un monitoreo permanente y coordinará con las instancias correspondientes para asegurar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de estudiantes, docentes y personal administrativo.

VIDEO RECOMENDADO