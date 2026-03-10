Gas natural en Lima y Callao podría restablecerse el 14 de marzo, según Minem

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) prevé que el servicio de gas natural en Lima y Callao podría restablecerse plenamente el sábado 14 de marzo, tras los trabajos de reparación del ducto siniestrado en Cusco, que ya registra un avance del 52%..

Según detalló el ministro Ángelo Alfaro, las labores críticas están casi concluidas y que el llenado del ducto será inminente, asegurando que los hogares y servicios esenciales recibirán gas de manera completa.

Además, defendió las medidas de racionamiento implementadas, como clases virtuales y teletrabajo, indicando que sin ellas la capital “estaría paralizada”, afectando hospitales, transporte, hogares y recolectores de basura.

El ministro también advirtió que la situación se agravó por una “tormenta perfecta”, tales como la deflagración en Camisea y el alza del petróleo por conflictos internacionales, aunque el precio del barril bajó a 89 dólares tras anuncios de Donald Trump.

Del mismo modo, señaló que cualquier variación en los mercados mundiales se refleja directamente en los precios peruanos, subrayando la importancia de la gestión eficiente del gobierno frente a esta crisis.

