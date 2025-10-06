Ministerio del Interior emite comunicado sobre el paro de transportistas | VIDEO

El Ministerio del Interior informó que buses de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplegarán en todos los distritos de Lima Metropolitana para garantizar la seguridad y el libre tránsito de las personas.

A través de un comunicado en su red oficial de X, el Mininter precisó que esta medida busca brindar apoyo gratuito a la población ante cualquier contingencia que pueda afectar su desplazamiento hacia centros de trabajo o estudio.

MININTER SOBRE EL ASESINADO DE CONDUCTOR LIPETSA

Asimismo, señaló que la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) ha intensificado las diligencias por el asesinato del conductor Daniel Cedeño Alfonso. Las autoridades indicaron que, gracias a las imágenes captadas por cámaras de seguridad, ya estarían tras la pista de los responsables del ataque

